Внимание! Более 20 улиц в Бишкеке перекрыты из-за ремонта дорог

В Бишкеке на 21 улице ограничено движение в связи с ремонтными работами: расширяются дороги и укладывается асфальт.
Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.
В связи с этим, на дорогах наблюдаются пробки. Патрульная милиция просит горожан и водителей выбирать альтернативные маршруты с предварительным планированием.
Так, в настоящее время перекрыты следующие улицы:
- Ул.Айбийке на участке от ул.Гагарина до ул.Эркин-Тоо,
- Ул.Огонбаева на участке от ул.Осмонкула до ул.Ибраимова,
- Ул.Фере на участке от ул.Тоголок-Молдо до ул.Элебесова,
- Ул.Стадионная на участке от ул.Магистральная до ул.Абдрахманова,
- Ул.Буденного на участке от пр.Чуй до ул.Жибек-Жолу,
- Ул.Койбагарова на участке от ул.Жукеева-Пудовкина до ул.Каралаева,
- Ул.Бакаева на участке от ул.Абдрахманова до ул.Масалиева,
- Ул.Ажыбек Баатыра на участке от пр.Манаса до ул.Юнусалиева,
- Ул.Ташкентская на участке от ул.Турусбекова до ул.Тоголок-Молдо,
- Ул.Сухэ Батора на участке от ул.Каралаева до ул.7 апреля (с мостом),
- Ул.Кокчетавская на участке от ул.М.Ганди до ул.Орозбекова,
- Ул.Каркыра на участке от ул.Омуракунова до ул.Омур(ж/м Ак-Ордо),
- Ул.Новая на участке от ул.Ленская до ж/м Жениш,
- Ул.Туголбай-Ата на участке от ул.Орозбекова до ул.Ибраимова,
- Ул.Культегин на участке от ул.Гидростроительная до ул.Энесай-20,
- Ул.Дордой 2 на участке Объездной до ул.#4,
- Ул.Ак-Тилек на участке от ул.Элебесова до ул.Дзержинского,
- Ул.Карасаева на участке от ул.Байтик Баатыра до ул.Карадарьинской,
- Ул.Архитекторов на участке от ул.Набережная до ул.Киргизия,
- Ул.Дзержинского на участке от ул.Баялинова до пр.Жибек-Жолу.
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