Внимание! Более 20 улиц в Бишкеке перекрыты из-за ремонта дорог

В Бишкеке на 21 улице ограничено движение в связи с ремонтными работами: расширяются дороги и укладывается асфальт.

Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

В связи с этим, на дорогах наблюдаются пробки. Патрульная милиция просит горожан и водителей выбирать альтернативные маршруты с предварительным планированием.

Так, в настоящее время перекрыты следующие улицы: