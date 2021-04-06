Дело об убийстве кримавторитета Лемонти передано в Первомайский райсуд

Первое слушание пройдет сегодня
Уголовное дело об убийстве криминального авторитета Алмаза Сулайманова, известного по кличке Лемонти, передано в Первомайский районный суд Бишкека. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что ходатайство о переводе рассмотрения дела заявила жена погибшего.
Первое слушание в Первомайском райсуде столицы пройдет сегодня.
Напомним, в Нарыне 28 марта 2020 года у здания милиции был убит известный член ОПГ по кличке Лемонти. В тот же день подозреваемый в убийстве привез труп кримавторитета в здание УВД и дал признательные показания. Отмечается, что 26-летний Т.Ш. приходится сыном погибшему в 90-х годах члену ОПГ Имашу Шамиеву. Молодой человек заявил, что отомстил за отца. Известно, что Сулайманову было нанесено не менее 14 ножевых ранений.
Ранее дело рассматривалось в Нарынском городском суде.
Источник: vesti.kg
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