Дело об убийстве кримавторитета Лемонти передано в Первомайский райсуд

Первое слушание пройдет сегодня

Уголовное дело об убийстве криминального авторитета Алмаза Сулайманова, известного по кличке Лемонти, передано в Первомайский районный суд Бишкека. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что ходатайство о переводе рассмотрения дела заявила жена погибшего.

Первое слушание в Первомайском райсуде столицы пройдет сегодня.

Напомним, в Нарыне 28 марта 2020 года у здания милиции был убит известный член ОПГ по кличке Лемонти. В тот же день подозреваемый в убийстве привез труп кримавторитета в здание УВД и дал признательные показания. Отмечается, что​ 26-летний Т.Ш. приходится сыном погибшему в 90-х годах члену ОПГ Имашу Шамиеву. Молодой человек заявил, что отомстил за отца. Известно, что Сулайманову было нанесено не менее 14 ножевых ранений.

Ранее дело рассматривалось в Нарынском городском суде.

Источник: vesti.kg