Мэрия Бишкека: Вопрос относительно работы автобусного маршрута №35 и микроавтобусного №113 является спорным

С его слов, компания угрожает в противном случае закрытием автобусного маршрута №35.

Компания «Шыдыр Жол Кей Джи», обслуживающая автобусный маршрут №35, обратилась с официальным уведомлением в управление городского транспорта мэрии Бишкека, в котором требует закрыть микроавтобусный маршрут №113 ОАО «Акжолтой». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил временный и.о. начальника управления городского транспорта Эмиль Ункуев.

С его слов, компания угрожает в противном случае закрытием автобусного маршрута №35.

«Вопрос относительно работы автобусного маршрута №35 и микроавтобусного маршрута №113 является спорным, в связи с чем в настоящее время проводится всестороннее рассмотрение проблемы в рамках правового поля. Однако, следует отметить, что в меморандуме, дополнении и договоре о сотрудничестве отсутствуют обязательства по прекращению работы микроавтобусного маршрута №113», - сказал он.

Кроме того, отмечается, что в 2017 году в целях поддержки частного инвестора 113 микроавтобусный маршрут был закрыт. Но после этого представители ОАО «Акжолтой» обратились в межрайонный суд с требованием признать решение УГТ о временном приостановлении маршрута №113 незаконным.

Решением суда иск был удовлетворен, микроавтобусный маршрут №113 был восстановлен.

«К слову, на тот момент интересы ОАО «Акжолтой» представлял Алтынбек Доспаев, который сейчас является заместителем директора ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» и выступает уже за закрытие микроавтобусного маршрута №113», - указал Ункуев.

Напомним, 16 декабря 2016 года между мэрией города Бишкек и ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» был заключен меморандум о сотрудничестве.

Позже было подписано дополнение к меморандуму о сотрудничестве, в котором указывается, что «Шыдыр Жол Кей Джи» изыщет возможность поставки в город Бишкек первой партии автобусов в количестве не менее 40 единиц в срок не позднее 30 января 2017 года и завершит поставку первой партии автобусов в количестве не менее 100 единиц до 30 декабря 2017 года, однако данные пункты не были выполнены.

Источник: Кабар