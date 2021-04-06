В Кыргызстане с 1 апреля упразднили бумажную волокиту с госорганами

Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба кабмина.

В целях реализации Указа президента КР «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» с 1 апреля 2021 года упраздняется процедура запроса от физических и юридических лиц справок и/или документов в бумажном виде, предоставляемых госорганами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, при условии полного перевода запрашиваемых сведений в цифровой формат.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, поручено обеспечить:

функционирование и обмен данными сервисов между госорганами и органами местного самоуправления посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» (на безвозмездной основе) при оказании государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень, если законодательством КР не предусмотрен иной порядок обмена информацией;

передачу справок и/или документов в бумажном виде Министерству иностранных дел КР, в случае обращения граждан страны, пребывающих за рубежом, для предоставления по месту требования в стране пребывания;

соблюдение Закона КР «Об информации персонального характера» в части наличия правовых оснований осуществления работы с персональными данными, в пределах своих полномочий и компетенций, установленных законодательством страны в сфере информации персонального характера.

С перечнем справок и/или документов, предоставляемых госорганами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Элгезит