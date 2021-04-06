Суд признал незаконным обыск в кабинете начальника райотделения УГКНБ Бишкека, подозреваемого в коррупции

Они были водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

Первомайский райсуд Бишкека признал незаконным произведенный 31 марта обыск в кабинете начальника Ленинского районного отдела УГКНБ КР по г.Бишкек Ж.А. Об этом агентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее ГКНБ сообщал, что военной прокуратурой в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного обогащения и коррупции при предоставлении в пользование дорогостоящих земельных участков в столице задержаны начальник райотделения УГКНБ А.Ж. и бывший вице-мэр г.Бишкек А.А.

Они были водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

Следствием установлено, что указанные высокопоставленные должностные лица, злоупотребляя должностным положением, в сговоре с отдельными должностными и аффилированными лицами, с целью незаконного обогащения, оказывая давление на ответственных сотрудников мэрии г.Бишкек и её ведомственных подразделений, вынуждали незаконно оформлять земельные участки на их аффилированных лиц.

Источник: Кабар