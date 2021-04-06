(Фото) В Московской области в ходе рейда провели обыски у членов РЭО «Йакын-Инкар» - что нашли?

По данным милиции, в результате мероприятий по месту жительства 12 граждан были обнаружены материалы вышеуказанной запрещенной религиозной экстремистской организации.

Сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области совместно сотрудниками УГКНБ по области 3 апреля на территории Московского района были проведены рейдовые мероприятия под наименованием «Экстремист».

Органами внутренних дел совместно с сотрудниками ГКНБ в рамках досудебного расследования по статье 315 (Изготовление, распространение экстремистских материалов) УК КР, согласно выданному постановлению суда были произведены обыски у 18 членов религиозной экстремистской организации «Йакын-Инкар», запрещённой в Кыргызстане.

По данным милиции, в результате мероприятий по месту жительства 12 граждан были обнаружены материалы вышеуказанной запрещенной религиозной экстремистской организации. При обыске были изъяты более 300 книг, из которых более 100 имеют содержания запрещённой религиозной экстремистской организации «Йакын-Инкар», более 30 тетрадей, более 30 брошюр, а также блокнот, DVD диски и флешки.

В настоящее время изъятые в качестве вещественных доказательств материалы направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Кабар