Экс-сотруднику ГКНБ Канату Сагымбаеву и политику Темирлана Султанбекову изменили меру пресечения. Теперь они под подпиской о невыезде

Ранее они находились под домашним арестом, но суд изменил им меру пресечения на подписку о невыезде.

Первомайский районный суд Бишкека 5 апреля изменил меру пресечения экс-сотруднику 9-ой Службы (Госохрана) ГКНБ Канату Сагымбаеву и политику Темирлану Султанбекову сообщила на своей странице в соцсети Кундуз Жолдубаева.

Ранее они находились под домашним арестом, но суд изменил им меру пресечения на подписку о невыезде.

Сагымбаев, Султанбеков и бывший руководитель Аппарата президента Фарид Ниязов были задержаны 10 октября 2020 года по подозрению в массовых беспорядках, которые произошли на площади Ала-Тоо 9 октября.

Сагымбаев и Султанбеков через несколько дней были отпущены под домашний арест, а Ниязов находится в СИЗО-1.

Источник: svodka.akipress.org