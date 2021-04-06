Экс-сотруднику ГКНБ Канату Сагымбаеву и политику Темирлана Султанбекову изменили меру пресечения. Теперь они под подпиской о невыезде

Ранее они находились под домашним арестом, но суд изменил им меру пресечения на подписку о невыезде.
Первомайский районный суд Бишкека 5 апреля изменил меру пресечения экс-сотруднику 9-ой Службы (Госохрана) ГКНБ Канату Сагымбаеву и политику Темирлану Султанбекову сообщила на своей странице в соцсети Кундуз Жолдубаева.
Ранее они находились под домашним арестом, но суд изменил им меру пресечения на подписку о невыезде.
Сагымбаев, Султанбеков и бывший руководитель Аппарата президента Фарид Ниязов были задержаны 10 октября 2020 года по подозрению в массовых беспорядках, которые произошли на площади Ала-Тоо 9 октября.
Сагымбаев и Султанбеков через несколько дней были отпущены под домашний арест, а Ниязов находится в СИЗО-1.
Источник: svodka.akipress.org
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