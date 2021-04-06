(Видео) В Бишкеке вновь не пускают в общественный транспорт без масок 

В Бишкеке возобновлены санитарные рейды в общественном транспорте.
Нарушители в ходе рейда получают предупреждения. Маску можно купить у водителя за 2 сома
В Бишкеке возобновлены санитарные рейды в общественном транспорте. Об этом Vesti.kg сообщил читатель.
Сотрудники мэрии останавливают троллейбусы и проверяют пассажиров на наличие масок. При их отсутствии граждан просят приобрести маски у водителя или покинуть салон.
Между тем Vesti.kg обратились за комментарием в пресс-службу мэрии Бишкека.
В муниципалитете ответили, что на территории столицы действительно возобновлен санитарный контроль в общественном транспорте. Мобильные группы при управлении городского транспорта мэрии Бишкека ежедневно инспектируют салоны общественного транспорта на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.
— Проверки будут продолжаться до улучшения эпидемиологической ситуации, — пояснили там. — Ранее штрафы были введены в отношении руководителей фирм-перевозчиков, которые не обеспечивали общественный транспорт антисептиками и масками. Пассажиры, не имеющие при себе масок, получат предупреждение.
В мэрии подчеркнули, что целью рейдов являются не штрафы, а проведение разъяснительной работы среди населения с призывом к соблюдению режима.
— По возможности мы выдаем маски лицам, находящимся в группе риска, — добавили в пресс-службе. — В троллейбусах маску можно приобрести по 2 сома, то есть по себестоимости.
Источник: vesti.kg
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