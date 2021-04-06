Несколько произведений Чингиза Айтматова перевели на урду

Посол Кыргызстана в Пакистане передал книги сыну писателя Эльдару Айтматову

Посол Кыргызстана в Пакистане Эрик Бейшембиев 2 апреля в рамках рабочей поездки в Бишкек встретился с президентом Международного Фонда имени Ч.Айтматова, директором Дома-музея Ч.Айтматова Эльдаром Айтматовым.

В ходе встречи посол передал партию переведённых и изданных на урду (Урду является одним из двух официальных языков в Пакистане, - прим.ред.) книг Чингиза Айтматова (повесть «Жамиля», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пёс, бегущий краем моря»).

Бейшембиев пригласил Айтматова на официальную презентацию книги, которую планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане и Пакистане.

Эльдар Айтматов поблагодарил посольство КР в ИРП за оказанное содействие в переводе книги, популяризации в Пакистане творчества Чингиза Айтматова, а также принял приглашение посла.

Департамент информации МИД КР

