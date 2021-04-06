Несколько произведений Чингиза Айтматова перевели на урду

Посол Кыргызстана в Пакистане передал книги сыну писателя Эльдару Айтматову
Посол Кыргызстана в Пакистане Эрик Бейшембиев 2 апреля в рамках рабочей поездки в Бишкек встретился с президентом Международного Фонда имени Ч.Айтматова, директором Дома-музея Ч.Айтматова Эльдаром Айтматовым.
В ходе встречи посол передал партию переведённых и изданных на урду (Урду является одним из двух официальных языков в Пакистане, - прим.ред.) книг Чингиза Айтматова (повесть «Жамиля», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пёс, бегущий краем моря»).
Бейшембиев пригласил Айтматова на официальную презентацию книги, которую планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане и Пакистане.
Эльдар Айтматов поблагодарил посольство КР в ИРП за оказанное содействие в переводе книги, популяризации в Пакистане творчества Чингиза Айтматова, а также принял приглашение посла.
Департамент информации МИД КР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!