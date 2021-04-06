Отец шестерых детей избил до потери сознания свою супругу. Он вливал ей в рот водку и выдергивал волосы

Сокулукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Павла (имя изменено редакцией).
Об этом сообщается в постановлении суда.
Его обвиняют в том, что 27 октября 2020 года примерно в 23:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнав шестерых малолетних детей в коридор, начал избивать свою супругу. После неоднократной потери сознания потерпевшей, Павел приводил ее в чувства и, надавив каленом на грудь, начинал выдергивать волосы с головы своей супруги, при этом вливал ей в рот водку.
Когда Светлана (имя изменено) сопротивлялась, Павел надавливал правой рукой челюсть женщины и заливал ей водку. Он издевался над своей супругой до самого утра.
В итоге суд признал Павла виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.
Источник: reporter.kg
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