В Кыргызстане 7 апреля будет нерабочим днем

7 апреля в Кыргызстане будет нерабочим, праздничным днем.

Об этом напоминают в Министерстве здравоохранения и социального развития КР.

В этот день отмечается Апрельская народная революция.