Глава Центра онкологии Эрнис Тилеков подал в отставку

Эрнис Тилеков подал в отставку с должности директора Национального центра онкологи и гематологии.

Об этом говорится в его заявлении.

Он напомнил, что стал директором в непростой 2017 год, когда «надо было срочно строить, заниматься ремонтом, обновлением инфраструктуры, лечебно-диагностического и лабораторного оборудования, пополнением жизненно-важных медикаментов и в первую очередь надо было дать уверенность и надежду больным, что о них позаботятся, чтобы диагностика и лечение были всесторонними и качественными».

«Оставаясь на вверенном мне посту четыре года, я получил хороший жизненный опыт. Сожалею лишь об одном, что не всем планам суждено было сбыться, и что на фоне пандемии COVID-19 добавилось еще больше проблем, и моему последователю, возможно, придется еще тяжелее, чем мне», - сказал он.

По словам Тилекова, он вернется к работе клинициста и просветительско-образовательной практике.

Источник: zdorovie.akipress.org