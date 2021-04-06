В Бишкеке с 6 апреля отключат отопление

С завтрашнего дня в городе Бишкек начнут отключать отопление.
Исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в столице, сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно распоряжению с учетом долгосрочного прогноза погоды на апрель по городу Бишкек отопительный сезон 2020-2021 года считать оконченным с 6 апреля 2021 года.
ТЭЦ города Бишкек, ОАО «Бишкектеплосеть», КП «Бишкектеплоэнерго» и руководителям ведомственных котельных поручено провести работу по отключению теплотехнического оборудования, обеспечивающего теплом помещения и здания столицы.
Напомним, что КП «Бишкектеплоэнерго» — это структурное подразделение мэрии, обеспечивает теплом и горячей водой западную часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО «Бишкектеплосеть» - дочерняя компания национального энергохолдинга.
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