В Кыргызстане месяц Орозо начнется 13 апреля
В Кыргызстане месяц Орозо начнется 13 апреля, сообщила АКИpress пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Соответствующее решение принял Совет улемов ДУМК.
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В Кыргызстане месяц Орозо начнется 13 апреля
В Кыргызстане месяц Орозо начнется 13 апреля, сообщила АКИpress пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Соответствующее решение принял Совет улемов ДУМК.
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