Третья волна COVID-19 в Кыргызстане может начаться в мае-июне, — Алымкадыр Бейшеналиев

По словам Бейшеналиева, из бюджета выделено 215 млн сомов на закупку российской вакцины «Спутник V», что скоро препарат будет доставлен в Кыргызстан.
По прогнозам министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева, третья волна коронавирусной инфекции в Кыргызстане может начаться в мае-июне.
В интервью «Азаттыку» министр сказал, что до этого планируется вакцинировать миллион человек.
«В прошлом году первая волна пришлась на май-июль. Антител хватает на один год. Значит, в этом году в мае-июне ситуация с COVID-19 может ухудшиться. Но мы постараемся сдержать волну», — отметил министр.
По словам Бейшеналиева, из бюджета выделено 215 млн сомов на закупку российской вакцины «Спутник V», что скоро препарат будет доставлен в Кыргызстан.
Напомним, 19 марта Кыргызстан получил 150 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm, рассчитанных на 75 тысяч человек. 29 марта в республике начался первый этап вакцинации препаратом. Первым ее получил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.
Также сообщалось, что Россия бесплатно выделит 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президентов двух стран. Кроме этого, Минздрав ожидает поступления вакцины в рамках программы COVAX.
Источник: Элгезит
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