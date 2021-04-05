Третья волна COVID-19 в Кыргызстане может начаться в мае-июне, — Алымкадыр Бейшеналиев

По словам Бейшеналиева, из бюджета выделено 215 млн сомов на закупку российской вакцины «Спутник V», что скоро препарат будет доставлен в Кыргызстан.

По прогнозам министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева, третья волна коронавирусной инфекции в Кыргызстане может начаться в мае-июне.

В интервью «Азаттыку» министр сказал, что до этого планируется вакцинировать миллион человек.

«В прошлом году первая волна пришлась на май-июль. Антител хватает на один год. Значит, в этом году в мае-июне ситуация с COVID-19 может ухудшиться. Но мы постараемся сдержать волну», — отметил министр.

По словам Бейшеналиева, из бюджета выделено 215 млн сомов на закупку российской вакцины «Спутник V», что скоро препарат будет доставлен в Кыргызстан.

Напомним, 19 марта Кыргызстан получил 150 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm, рассчитанных на 75 тысяч человек. 29 марта в республике начался первый этап вакцинации препаратом. Первым ее получил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Также сообщалось, что Россия бесплатно выделит 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президентов двух стран. Кроме этого, Минздрав ожидает поступления вакцины в рамках программы COVAX.

Источник: Элгезит