Суд оправдал заместителя главы ГП «Аскер Курулуш»

В результате преступных действий Сергея, выразившихся в растрате бюджетных средств, государству в лице Министерства обороны был причинен материальный ущерб на сумму 6 млн 752 тыс. 478 сомов.

Первомайский районный суд оправдал заместителя генерального директора Государственного предприятия «Аскер Курулуш» при Министерстве обороны КР Сергея (имя изменено). Об этом сообщается в постановлении суда.

Его обвиняют в том, что ГП «Аскер Курулуш» заключил договор на разработку проектной документации и строительный подряд в рамках государственного заказа, и выделено 32 млн 500 тыс. сомов для строительства котельной на твердом топливе в Военном институте, из которых для закупки отопительных котлов было выделено 16 млн 748 тыс. 800 сомов.

Так, Сергей, имея близкое знакомство с руководителем ОсОО «Дельта Лот» А.Х., предварительно договорился закупить отопительные котлы по завышенной цене

именно через ОсОО «Дельта Лот», тем самым осуществив отчуждение вверенных денежных средств в ущерб государству, но в пользу указанной фирмы.

Сергей, заведомо зная, что ОсОО «Дельта Лот» заключило контракт о приобретении у КП «Бишкектеплоэнерго» трех комплектов котлов за 11 млн 797 тыс. 780 сомов, предложил А.Х. подать тендерную заявку о поставке котлов в ГП «Аскер Курулуш» за 15 млн 880 тыс. сомов, чтобы ОсОО «Дельта Лот» получило большую выгоду от сделки, а для искусственного увеличения стоимости котлов и их максимальной соразмерности выделяемой суммы тендера попросили А.Х. указать в своей тендерной заявке все комплектующие оборудования котлов раздельно с внесением цены на каждое данное оборудование отдельно, хотя данные комплектующие оборудования входили в комплект котлов.

В результате преступных действий Сергея, выразившихся в растрате бюджетных средств, государству в лице Министерства обороны был причинен материальный ущерб на сумму 6 млн 752 тыс. 478 сомов.

В итоге суд признал Сергея невиновным и оправдал за отсутствием в его действиях составов преступлений.

Источник: reporter.kg