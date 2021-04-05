Российские военные провели учения в Кыргызстане

Учение по противодействию терроризму провели военнослужащие российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, которому структурно подчинена база.

Согласно сценарию учения, было отражено нападение условных боевиков на контрольно-пропускной пункт воинской части, а также оцеплен ее периметр и проведена инженерная разведка подъездных путей. Кроме того, отрабатывалась слаженность действий в составе функциональных групп, организация связи и оказание первой медицинской помощи.

В учении принимали участие военнослужащие дежурных сил, подразделений противодействия терроризму и военной комендатуры.

В эти же дни, согласно информации пресс-службы ЦВО, экипажи штурмовиков Су-25СМ авиабазы "Кант" выполнили элементы сложного пилотажа в ходе летного тактического учения, организованного в небе над горами Тянь-Шаня.

В условиях разреженного воздуха полигона "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области российские летчики выполнили задачи по поиску баз условного противника, замаскированных в складках горного рельефа. Затем пилотами были отработаны приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника с одновременной передачей данных на наземные пункты управления. На завершающем этапе учения летчики выполнили заходы на цель, имитацию бомбометания и пилотирование на малых высотах.

Выполнение полетного задания экипажами штурмовиков проходило поодиночке, в составе пар и звеньев. Также летным составом отрабатывались вопросы взлета и посадки в режиме радиомолчания, в ситуации потери связи между летательным аппаратом и руководителем полетов.

Всего к учению привлекалось до 400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, а также служб наземного обеспечения полетов. Было задействовано до 10 самолетов и свыше 30 единиц автомобильной техники.

Российская авиабаза "Кант" является частью Объединенной российской военной базы в Кыргызстане, также структурно входящей в состав Центрального военного округа РФ, и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Участвует в охране воздушного пространства государств ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении "Канта" состоят военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ и штурмовики Су-25.

Источник: vb.kg