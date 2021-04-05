(Видео) «30 лет власти грабят народ». Певец Кайрат Примбердиев выпустил клип о социальных проблемах

Вдохновляюсь волей своего народа.
В описании к видео певец написал — «30 лет власти грабят народ! Эта песня написана от недовольства [этим]».
В песне певец призывает «не оставаться равнодушным к судьбе своего народа» и отмечает, что «нажитые богатства и власть не унесёшь с собой на тот свет».
В клипе видны кадры мусорного полигона, волонтёров и октябрьских событий, а на главном герое клипа футболка с изображением 19-летнего Умутбека, который погиб в ходе столкновений 6 октября. По сюжету клипа, герой Примбердиева спасает главного героя из заточения и ведёт его к выходу из тёмного помещения.
Отрывок из песни:
Свобода, [народ] который мечтает о свободе,
Вдохновляюсь волей своего народа.
Создавший мудрецов и мыслителей,
Пусть живет Кыргызстан, моя Родина.
Сильная рука собьёт одного, сильные знания собьют тысячу.
Если даже перед ним золото, для народа всегда дороже правда.
Улетает надежда, угасает, кыргызский кочевник путь продолжает,
Стремится надежда в высь, правители уйдут, а народ останется.
Летит надежда в даль, кыргызский кочевник свой путь продолжает,
Стремится надежда в высь, правители уйдут, а народ останется.
Источник: kloop.kg
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