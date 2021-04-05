Завтра в центре Бишкека не будет воды. Список объектов

Как сообщили в мэрии, воды не будет в участке, ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, проспектом Манаса, линией железной дороги.

В связи с проведением работ на водозаборе «Тоголок Молдо» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду 6 апреля с 9:00 до 19:00 будет временно прекращена подача питьевой воды.

Как сообщили в мэрии, воды не будет в участке, ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, проспектом Манаса, линией железной дороги.

Мэрия публикует список объектов, где будет отключено водоснабжение:

• Посольство Российской Федерации в КР;

• Школа № 70;

• Клинический родильный дом №6 (НЦОМиД);

• Бишкекский технический колледж;

• ЗАО «Первая стоматология»;

• Стоматологическая клиника на ул. Исанова 105;

• Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У. Асаналиева;

• ТЦ «Бета Сторес»;

• Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова;

• Национальный госпиталь на ул. Т. Молдо 1;

• Поликлиника ветеранов на ул.Т.Молдо 1;

• ОАО «ПромПроект»;

• Государственная налоговая служба;

• ГП «Кыргыз почтасы» на пр.Чуй 227;

• ГП «Кыргыз почтасы» отделение №17 на пр.Манаса 7;

• Дом ООН;

• Центр Экстренной Медицины на ул.Исанова 105;

• Министерство транспорта и дорог ул.Исанова № 42;

• «КыргызКоммерцБанк» на ул.Тоголок Молдо 54А;

• Центр образования Первомайского района;

• Детские сады №47, №115, №184;

• Кинотеатр «Россия»;

• Частные школы «Билим Кенчи», «Абитуриент плюс», частная начальная школа «Алтын Туйун»;

• Детская инженерно-техническая академия на пр. Манаса 1;

• «Территория SPA»;

• Детский образовательный центр «Развивайка»;

• Кондитерская-пекарня Caramel на ул. Боконбаева 164;

• Маникюрная студия Insta salon на ул.Боконбаева 164;

• Гостиница TourAsia на ул. Боконбаева № 148;

• Специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М. Абдраева;

• Бишкекский медицинский колледж (общежитие) ул. Боконбаева 142;

• Кафе «Тесто Место» ул.Боконбаева 142;

• Городской центр борьбы с туберкулезом;

• Госпиталь участников ВОВ;

• Национальный центр охраны материнства и детства на ул.Тоголок Молдо 1;

• Диагностический центр «НейроАрт» на ул.Тоголок Молдо 1;

• Участковый пункт милиции №3 (УВД Первомайского района);

• Частный детский сад «Малыш и Карлсон», «Аман»;

• Медицинский центр Diplomat;

• ТЦ «Караван»;

• КНУ им. Ж. Баласагына (юридический факультет);

• Косметологическая клиника Diva effect;

• Медицинский центр «Поликлиника 312»;

• ТРЦ Bishkek Park;

• Центр семейной медицины №11;

• Бизнес-центр на пр. Чуй 158;

• Почетное консульство Словакии в КР;

• Общественная приемная президента КР;

• Федерация профсоюзов;

• Кафе-бар «Чебак-паб»;

• Городское управление здравоохранения;

• Клиническая больница управления делами президента;

• Генеральный штаб Вооруженных сил КР.

Источник: kg.akipress.org