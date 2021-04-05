Завтра в центре Бишкека не будет воды. Список объектов

Как сообщили в мэрии, воды не будет в участке, ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, проспектом Манаса, линией железной дороги.
В связи с проведением работ на водозаборе «Тоголок Молдо» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду 6 апреля с 9:00 до 19:00 будет временно прекращена подача питьевой воды.
Как сообщили в мэрии, воды не будет в участке, ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, проспектом Манаса, линией железной дороги.
Мэрия публикует список объектов, где будет отключено водоснабжение:
• Посольство Российской Федерации в КР;
• Школа № 70;
• Клинический родильный дом №6 (НЦОМиД);
• Бишкекский технический колледж;
• ЗАО «Первая стоматология»;
• Стоматологическая клиника на ул. Исанова 105;
• Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У. Асаналиева;
• ТЦ «Бета Сторес»;
• Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова;
• Национальный госпиталь на ул. Т. Молдо 1;
• Поликлиника ветеранов на ул.Т.Молдо 1;
• ОАО «ПромПроект»;
• Государственная налоговая служба;
• ГП «Кыргыз почтасы» на пр.Чуй 227;
• ГП «Кыргыз почтасы» отделение №17 на пр.Манаса 7;
• Дом ООН;
• Центр Экстренной Медицины на ул.Исанова 105;
• Министерство транспорта и дорог ул.Исанова № 42;
• «КыргызКоммерцБанк» на ул.Тоголок Молдо 54А;
• Центр образования Первомайского района;
• Детские сады №47, №115, №184;
• Кинотеатр «Россия»;
• Частные школы «Билим Кенчи», «Абитуриент плюс», частная начальная школа «Алтын Туйун»;
• Детская инженерно-техническая академия на пр. Манаса 1;
• «Территория SPA»;
• Детский образовательный центр «Развивайка»;
• Кондитерская-пекарня Caramel на ул. Боконбаева 164;
• Маникюрная студия Insta salon на ул.Боконбаева 164;
• Гостиница TourAsia на ул. Боконбаева № 148;
• Специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М. Абдраева;
• Бишкекский медицинский колледж (общежитие) ул. Боконбаева 142;
• Кафе «Тесто Место» ул.Боконбаева 142;
• Городской центр борьбы с туберкулезом;
• Госпиталь участников ВОВ;
• Национальный центр охраны материнства и детства на ул.Тоголок Молдо 1;
• Диагностический центр «НейроАрт» на ул.Тоголок Молдо 1;
• Участковый пункт милиции №3 (УВД Первомайского района);
• Частный детский сад «Малыш и Карлсон», «Аман»;
• Медицинский центр Diplomat;
• ТЦ «Караван»;
• КНУ им. Ж. Баласагына (юридический факультет);
• Косметологическая клиника Diva effect;
• Медицинский центр «Поликлиника 312»;
• ТРЦ Bishkek Park;
• Центр семейной медицины №11;
• Бизнес-центр на пр. Чуй 158;
• Почетное консульство Словакии в КР;
• Общественная приемная президента КР;
• Федерация профсоюзов;
• Кафе-бар «Чебак-паб»;
• Городское управление здравоохранения;
• Клиническая больница управления делами президента;
• Генеральный штаб Вооруженных сил КР.
Источник: kg.akipress.org
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