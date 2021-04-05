Планируют снизить размер штрафов за нарушение ПДД

Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения, которое фиксирует «Безопасный город» планируют снизить.
Об этом сообщил премьер-министр Улукбек Марипов на своей странице Facebook.
По его словам, такое решение было принято в связи ростом цен на бензин и на продовольственные продукты питания. Соответствующий законопроект будет подготовлен и обсужден в парламенте для внесения соответствующих изменений в кодекс.
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Источник: reporter.kg
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