Певица Анжелика заразилась коронавирусом

Певица Анжелика Кайратова заразилась коронавирусной инфекцией.
Об этом она сообщила на своей странице Instagram.
По ее словам, у нее пропало обоняние и есть кашель.
«Сейчас принимаю витамины, поднимаю иммунитет. Делаю дыхательные упражнения. У меня гриппозное состояние, но нет температуры. Болезнь проходит в легкой форме», — сказала она.
Певица призвала подписчиков соблюдать правила санитарной безопасности.
Источник: reporter.kg
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