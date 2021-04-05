Певица Анжелика заразилась коронавирусом

Певица Анжелика Кайратова заразилась коронавирусной инфекцией.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

По ее словам, у нее пропало обоняние и есть кашель.

«Сейчас принимаю витамины, поднимаю иммунитет. Делаю дыхательные упражнения. У меня гриппозное состояние, но нет температуры. Болезнь проходит в легкой форме», — сказала она.

Певица призвала подписчиков соблюдать правила санитарной безопасности.

Источник: reporter.kg