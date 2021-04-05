(Фото) В Алае ведутся поиски 13-летнего мальчика. Он пропал после схода лавины

В Алае со второго апреля ищут 13-летнего мальчика, пропавшего после схода снежной лавины.
Как сообщает пресс-служба МЧС, лавина обрушилась на село Терек Алайского района Ошской области около 13:30 часов 2 апреля. В это время мальчик 2007 года рождения пас скот. Он пропал без вести.
4 апреля в поисках участвовали 30 спасателей МЧС КР, 10 сотрудников милиции и 70 местных жителей. К сожаления, поиски никаких результатов не принесли.
Сегодня, 5 апреля, поисковые мероприятия продолжаются.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!