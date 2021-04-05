(Фото) В Алае ведутся поиски 13-летнего мальчика. Он пропал после схода лавины

В Алае со второго апреля ищут 13-летнего мальчика, пропавшего после схода снежной лавины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, лавина обрушилась на село Терек Алайского района Ошской области около 13:30 часов 2 апреля. В это время мальчик 2007 года рождения пас скот. Он пропал без вести.

4 апреля в поисках участвовали 30 спасателей МЧС КР, 10 сотрудников милиции и 70 местных жителей. К сожаления, поиски никаких результатов не принесли.

Сегодня, 5 апреля, поисковые мероприятия продолжаются.

Источник: vb.kg