ОАО МАМ: Информация о намерениях передать аэропорт "Манас" во внешнее управление - не соответствует действительности

Бишкек, "Саясат. kg". "Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию"...

"ОАО «Международный аэропорт «Манас» официально заявляет, что все сообщения о якобы имеющихся намерениях передать аэропорт «Манас» во внешнее управление зарубежным компаниям не соответствуют действительности.

Ни в рамках инвестиционных, никаких других проектов такой сценарий руководством ОАО «МАМ» не рассматривается и рассматриваться не будет.

Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию, а по всем возникающим вопросам обращаться в пресс-службу ОАО «МАМ»" - сообщили в аэропорту "Манас".