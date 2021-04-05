Бишкек, "Саясат. kg". "Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию"...
"ОАО «Международный аэропорт «Манас» официально заявляет, что все сообщения о якобы имеющихся намерениях передать аэропорт «Манас» во внешнее управление зарубежным компаниям не соответствуют действительности.
Ни в рамках инвестиционных, никаких других проектов такой сценарий руководством ОАО «МАМ» не рассматривается и рассматриваться не будет.
Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию, а по всем возникающим вопросам обращаться в пресс-службу ОАО «МАМ»" - сообщили в аэропорту "Манас".
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