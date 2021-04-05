(Фото) Садыр Жапаров: Нет более почетного и священного долга, чем защищать свой дом и свою Родину

В этом контексте Глава государства подчеркнул важность принятия мер по укреплению государственности, адекватному реагированию на угрозы безопасности, снижению конфликтного потенциала на территории и границах республики.

«В наши дни, когда терроризм и экстремизм представляют угрозу для мира, военные, правоохранительные и специальные службы Кыргызстана, а также работники государственных и местных органов власти доказали, что нет более почетного и священного долга, чем защищать свой дом и свою Родину. Это продемонстрировали успешные учения «Безопасность-2021» и «Формирование Юг-2021», — подчеркнул президент Кыргызстана, Главнокомандующий Вооруженным и силами страны Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, на командно-штабных и мобилизационных учениях в Баткенской области.

Глава государства прибыл на военный полигон Бужум в Баткенской области, где понаблюдал за заключительной фазой объединенных командно-штабных и мобилизационных учений «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021».

Садыр Жапаров выступил перед участниками учений с речью, в которой отметил растущие в мире конфликтный потенциал, угрозы международного терроризма и экстремизма, а также усиление транснациональной организованной преступности и распространение радикальных идей.

По словам президента, несмотря на предпринимаемые Кыргызстаном прогрессивные шаги в виде реформы системы государственного управления и борьбы с коррупцией, различные деструктивные силы усугубляют ситуацию в ущерб национальным интересам страны.

В этом контексте Глава государства подчеркнул важность принятия мер по укреплению государственности, адекватному реагированию на угрозы безопасности, снижению конфликтного потенциала на территории и границах республики.

В качестве примера подобных мер он привел воссоздание Министерства обороны, что позволяет создать вертикальное командование в Вооруженных силах, сохраняя принцип подчинения одному руководителю.

«Вместе с этим, эти шаги были дополнены мерами, направленными на оптимизацию системы военного управления, состава и структуры Вооруженных сил, а также на повышение уровня социальной защиты военнослужащих и государственных служащих. Руководство страны работает со странами-партнерами по развитию отечественной оборонной промышленности. В ближайшее время в составе Минобороны будет сформировано подразделение по специальным операциям, что, в свою очередь, позволит эффективно бороться с международным терроризмом», — сказал Главнокомандующий.

Кроме этого, он отметил, что с 1 апреля этого года расширен объем продуктового пайка для призывников, увеличена его калорийность.

Далее он добавил, что продолжается капитальное строительство для сотрудников Вооруженных сил и в этом году в г. Ош будут обеспечены жильем более 200 военнослужащих, а также рассматривается вопрос об индексации денежного обеспечения военнослужащих в целях приведения в соответствие с текущими требованиями.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, в целях устойчивого социально-экономического развития регионов, государство обращает большое внимание выработке единых подходов совместно с соседними странами, странами-партнерами и международными организациями по важным региональным вопросам, таким как водопользование, энергетика, миграционные процессы, коллективная безопасность, делимитация и демаркация границ.

Он отметил, что цели учений «Безопасность-2021» и «Формирование Юг-2021» достигнуты, все участники продемонстрировали высокий профессионализм, четко выполнив военно-учебные задачи в боевых и чрезвычайных режимах, а также показали свою готовность и умение совместно реагировать на различные угрозы безопасности сторон.

«В дальнейшем необходимо расширять количество участников и проводить подобные учения на регулярной основе, охватывая все административно-территориальные единицы страны. Как Главнокомандующий, хочу заверить, что мы продолжим путь к укреплению Вооруженных сил в интересах народа. Кыргызстан всегда был и остается открытой и гостеприимной страной. Наша главная задача — сохранить и развить государство и передать его будущим поколениям», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства выразил уверенность, что учения будут способствовать укреплению безопасности не только в Кыргызстане, но и Центральной Азии в целом.

«Следует с удовлетворением отметить, что интересы личности, общества и государства надежно защищены, а проводимые реформы дают положительные результаты. Разрешите пожелать успехов всем вам, перед кем стоит трудная, но почетная миссия по сохранению мира и процветания нашей страны», — заключил главнокомандующий Садыр Жапаров.

Источник: Кабар