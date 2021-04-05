Садыр Жапаров поручил изучить материалы по июньским событиям 2010 года

Садыр Жапаров поручил изучить материалы по июньским событиям 2010 года

Президент Садыр Жапаров дал поручение Госкомитету национальной безопасности изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010 года на юге страны, в результате которых сотни граждан погибли, а тысячи получили увечья и ранения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

По итогам проведенной работы поручено предоставить полную информацию о принятых государственными органами решениях, а также с соблюдением законности и объективности, принять соответствующие решения.

Источник: Элгезит