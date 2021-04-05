Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 82

Садыр Жапаров поручил изучить материалы по июньским событиям 2010 года

Садыр Жапаров поручил изучить материалы по июньским событиям 2010 года

Президент Садыр Жапаров дал поручение Госкомитету национальной безопасности изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010 года на юге страны, в результате которых сотни граждан погибли, а тысячи получили увечья и ранения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

По итогам проведенной работы поручено предоставить полную информацию о принятых государственными органами решениях, а также с соблюдением законности и объективности, принять соответствующие решения.

Источник: Элгезит

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить