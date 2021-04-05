Садыр Жапаров поручил изучить материалы по июньским событиям 2010 года
Президент Садыр Жапаров дал поручение Госкомитету национальной безопасности изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010 года на юге страны, в результате которых сотни граждан погибли, а тысячи получили увечья и ранения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.
По итогам проведенной работы поручено предоставить полную информацию о принятых государственными органами решениях, а также с соблюдением законности и объективности, принять соответствующие решения.
Источник: Элгезит
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