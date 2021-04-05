В ОАО «МАМ» опровергли информацию о передаче аэропорта во внешнее управление

Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию, а по всем возникающим вопросам обращаться в пресс-службу ОАО «МАМ», - говорится в сообщении.

В ОАО «Международный аэропорт «МАНАС» официально заявили, что все сообщения о якобы имеющихся намерениях передать аэропорт «Манас» во внешнее управление зарубежным компаниям не соответствуют действительности.

Как сообщают в пресс-службе аэропорта, ни в рамках инвестиционных, никаких других проектов такой сценарий руководством ОАО «МАМ» не рассматривается и рассматриваться не будет.

«Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию, а по всем возникающим вопросам обращаться в пресс-службу ОАО «МАМ», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что правительство КР хочет передать аэропорт «Манас» во внешнее управление.

Источник: Кабар