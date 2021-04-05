В ОАО «МАМ» опровергли информацию о передаче аэропорта во внешнее управление

Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию, а по всем возникающим вопросам обращаться в пресс-службу ОАО «МАМ», - говорится в сообщении.
В ОАО «Международный аэропорт «МАНАС» официально заявили, что все сообщения о якобы имеющихся намерениях передать аэропорт «Манас» во внешнее управление зарубежным компаниям не соответствуют действительности.
Как сообщают в пресс-службе аэропорта, ни в рамках инвестиционных, никаких других проектов такой сценарий руководством ОАО «МАМ» не рассматривается и рассматриваться не будет.
«Просим представителей СМИ не публиковать непроверенную, провокационную информацию, а по всем возникающим вопросам обращаться в пресс-службу ОАО «МАМ», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что правительство КР хочет передать аэропорт «Манас» во внешнее управление.
Источник: Кабар
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