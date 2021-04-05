Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 3–4 апреля с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области.
В Баткенской области глава государства понаблюдает за заключительной фазой военных учений «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021», осмотрит энергетические и промышленные объекты.
Во второй день рабочей поездки Жапаров посетит Алайский район Ошской области.в
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