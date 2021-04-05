Смерть дипломата. Милиция начала расследование

По его словам, материалы дела зарегистрированы в ЕРПП. Дело расследует Ленинский РОВД.

Начата проверка по факту смерти заместителя директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Бахтияра Шакирова. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

По его словам, материалы дела зарегистрированы в ЕРПП. Дело расследует Ленинский РОВД.

«Назначены экспертизы, по результатам которых будет предоставлена более подробная информация», — сказал Джумаков.

Накануне, 1 апреля скоропостижно скончался 39-летний сотрудник МИДа Бахтияр Шакиров. По предварительной информации, в ночь на 1 апреля он посещал Наццентр охраны материнства и детства, где получил прививку.

Бывший пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова на своей странице в Facebook со ссылкой на родственников умершего сообщила, что Шакиров «накануне прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину Sinopharm». В Минздраве эту информацию опровергли, отметив, что Шакиров не зарегистрирован в реестре вакцинированных лиц.

В Кыргызстане 29 марта начался первый этап вакцинации китайской вакциной Sinopharm. По информации Минздрава, прививку получили 417 кыргызстанцев.

Источник: Элгезит