Садыр Жапаров вручил госнаграды отличившимся кыргызстанцам

Президент отметил, что новая Конституция принесет поступательное развитие, которое ожидают граждане, и значительно снизит уровень бюрократии в госорганах

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 апреля, принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград отличившимся гражданам страны.

В своей речи глава государства подчеркнул, что в этом году Кыргызстан отмечает важное событие — 30-летие своей независимости.

По его словам, за это время политическая история была наполнена различными событиями, но тем не менее кыргызский народ не сошел со своего пути в поисках главной цели — укрепления государственности, потому как стремился к стабильности, порядку и развитию.

Президент отметил, что в ближайшие дни страну ждет еще одно важное событие — наряду с выборами в местные кенеши состоится референдум по проекту нового Основного закона. Садыр Жапаров высказал убежденность в том, что новая Конституция принесет поступательное развитие, которое ожидают граждане страны, и значительно снизит уровень бюрократии в деятельности госорганов.

Глава государства с удовлетворением отметил заслуги присутствующих, среди которых выдающиеся представители сфер здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства и спорта. Президент добавил, что их славный труд во благо Отечества — пример для современников и будущих поколений во все времена. Среди них: академики Дуйшо Кудаяров и Мамбет Мамакеев, общественный деятель Кемел Аширалиев, писатели Самсак Станалиев и Советбек Байгазиев и многие другие.

Жапаров также особо подчеркнул героизм врачей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, рисковавших своими жизнями ради спасения пациентов.

Кроме того, он остановился на деятелях культуры и литературы, которые благодаря своему таланту и стараниям трудились не покладая рук, прославляя страну и внося свой вклад в сокровищницу духовных ценностей.

Президент поздравил присутствующих с получением государственных наград и пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Отметим, что госнаграды вручены 125 людям, среди которых врачи, учителя, спортивные тренеры, журналисты, деятели культуры, предприниматели и другие.

Указы об их награждении были подписаны в августе 2020 года.

Отдел информационной политики

аппарата президента

