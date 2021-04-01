Суд продлил арест Алмазбеку Атамбаеву до 7 июня

Первомайский районный суд продлил арест бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву до 7 июня.
Об этом в соцсетях рассказал его сын Сеид Атамбаев.
Следующее судебное заседание по делу об освобождении Азиза Батукаева назначено на 15 апреля.
Отметим, Алмазбек Атамбаев является фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией и организацией массовых беспорядков. Атамбаев был арестован в августе 2019 года и с тех пор находится под стражей. Во время октябрьских событий 2020 года, он на несколько дней вышел на свободу и заработал новое обвинение: в организации митинга на площади 9 октября.
В последнее время Алмазбек Атамбаев не участвует в судебных процессах в связи с ухудшением состояния здоровья.
Источник: vb.kg
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