Суд продлил арест Алмазбеку Атамбаеву до 7 июня

Первомайский районный суд продлил арест бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву до 7 июня.

Об этом в соцсетях рассказал его сын Сеид Атамбаев.

Следующее судебное заседание по делу об освобождении Азиза Батукаева назначено на 15 апреля.

Отметим, Алмазбек Атамбаев является фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией и организацией массовых беспорядков. Атамбаев был арестован в августе 2019 года и с тех пор находится под стражей. Во время октябрьских событий 2020 года, он на несколько дней вышел на свободу и заработал новое обвинение: в организации митинга на площади 9 октября.

В последнее время Алмазбек Атамбаев не участвует в судебных процессах в связи с ухудшением состояния здоровья.



Источник: vb.kg