На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок ограничили проезд для транспорта

На перевалах Тоо–Ашуу, Ала-Бел, Кок-Бель и Отмок временно ограничили проезд для транспорта.

По данным пресс-службы Минтранса, в связи с обильными осадками снега и пурги видимость на перевале Ала-Бел стала минимальной, вследствие чего замедлилось движение автотранспортных средств.

Так, с целью недопущения заторов на перевалах Тоо–Ашуу, Ала-Бел, Кок-Бель и Отмок было принято решение временно ограничить движения для всех видов транспорта.

Уточняется, что ограничения были введены на посту Арал, Сосновка, Кара-Куль.

На данный момент работники Минтранса КР производят очистку, подсыпку и уширение проезжей части.

Также на перевале Тоо-Ашуу и в Суусамырской долине идет сильный снегопад, в связи с чем ведомство призывает всех участников дорожного движения быть бдительными и держать дистанцию.

По данным ГУОБДД МВД КР со стороны села Сосновка Чуйской области, с поста «Чычкан» Джалал-Абадской области, с. Осмонкулова Таласской области движение для всех транспортных средств закрыто до улучшения погодных условий.

Во избежание несчастных случаев и ДТП ГУОБДД просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ограничениям и рекомендует водителям отложить выезды по маршруту Бишкек-Ош, Бишкек-Талас на другой день.

Источник: Элгезит