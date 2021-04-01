В детской больнице в «Джале» 39-летний мужчина скончался после укола антибиотика

В Национальном центре охраны материнства и детства в микрорайоне «Джал» после укола антибиотика скончался мужчина.

По данным УВД Ленинского района Бишкека, 39-летний мужчина 31 марта в 22:30 обратился в больницу с просьбой поставить ему капельницу и сделать укол антибиотика. Гражданин приехал со своими лекарствами.

После процедур мужчине стало, он потерял сознание. Медсестры пытались реанимировать пациента, но, несмотря на их усилия, он скончался.

Возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы для установления причин смерти.

Источник: Элгезит