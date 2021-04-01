Экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова приговорена к штрафу по делу о продаже радиочастот

Аналогичное решение суд принял и в отношении Максата Жылышбаева

Экс-директор Госагентства связи Наталья Черногубова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.42 и ч.1 ст.319 УК КР, и приговорена к штрафу в размере 2 600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сомов в доход государства. Такое решение принял накануне Первомайский районный суда Бишкека.

Виновным в коррупции также признан замглавы Государственного агентства информационных технологий и связи Максат Жылышбаев. Он тоже приговорен к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Напомним, с апреля 2020 года фактом коррупции в Госагентстве связи занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ.

Наталью Черногубову 12 мая водворили в СИЗО ГКНБ. Ее обвинили в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом информационных технологий и связи (ГКИТиС) при продаже радиочастот и переоформлении лицензии одного из операторов в связи с изменением стандартов связи.

Вслед за ней арестовали еще двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова и замглавы ГКИТиС Максата Жылышбаева.

Источник: vesti.kg