Экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова приговорена к штрафу по делу о продаже радиочастот

Аналогичное решение суд принял и в отношении Максата Жылышбаева
Экс-директор Госагентства связи Наталья Черногубова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.42 и ч.1 ст.319 УК КР, и приговорена к штрафу в размере 2 600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сомов в доход государства. Такое решение принял накануне Первомайский районный суда Бишкека.
Виновным в коррупции также признан замглавы Государственного агентства информационных технологий и связи Максат Жылышбаев. Он тоже приговорен к штрафу в размере 260 тысяч сомов.
Напомним, с апреля 2020 года фактом коррупции в Госагентстве связи занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ.
Наталью Черногубову 12 мая водворили в СИЗО ГКНБ. Ее обвинили в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом информационных технологий и связи (ГКИТиС) при продаже радиочастот и переоформлении лицензии одного из операторов в связи с изменением стандартов связи.
Вслед за ней арестовали еще двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова и замглавы ГКИТиС Максата Жылышбаева.
Источник: vesti.kg
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