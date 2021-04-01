(Фото) Премьер-министр КР: Я не вижу реальных результатов развития агропромышленного комплекса

Глава правительства отметил, что в рамках указа президента КР «О мерах по развитию агропромышленного комплекса» необходимо активно внедрять кластерный механизм в сельском хозяйстве.
Наша основная цель - это реальное развитие агропромышленной отрасли путем увеличения источников дохода для фермеров и обеспечения продовольственной безопасности. В данное время я этого не вижу. Об этом премьер-министр КР Улукбек Марипов заявил в ходе заседания правительства КР при обсуждении вопроса об организации и своевременном проведении весенне-полевых работ.
Глава правительства отметил, что в рамках указа президента КР «О мерах по развитию агропромышленного комплекса» необходимо активно внедрять кластерный механизм в сельском хозяйстве.
Улукбек Марипов сказал, что в рамках поддержки сельского хозяйства было принято решение о выделении из государственного бюджета 540,1 млн сомов для приобретения техники в лизинг, а также проводится работа по проекту «Финансирование сельского хозяйства – 9».
Далее была заслушана информация министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбека Жаныбекова.
Он отметил, что проводится планомерная работа по развитию агропромышленной отрасли, в том числе разработан план по кластерному управлению, а также по уменьшению площади неиспользуемых земель за счёт увеличения пахотных земель.
В свою очередь глава правительства отметил, что данную работу необходимо усилить.
«Простые люди должны почувствовать изменения. Большая часть населения республики занимается сельским хозяйством, мы должны обеспечить их доступ к льготным кредитам, семенам и удобрениям, оказать им реальную поддержку. Пока я не вижу ренальных результатов этой работы», - заключил премьер-министр.
Источник: Кабар
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