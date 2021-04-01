Мобильный оператор бойца Нурмагомедова собрался в Среднюю Азию

Eagle Mobile – это виртуальный мобильный оператор, который работает на мощностях Tele2.

Мобильный оператор дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова Eagle Mobile планирует выйти на рынок Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Об этом «Октагону» сообщили в компании «ТВЕ-Телеком», которая непосредственно занимается развитием проекта. Как и в России, в указанных странах Eagle Mobile может набрать максимум несколько сотен тысяч абонентов, считают эксперты.

Почему Средняя Азия

Eagle Mobile – это виртуальный мобильный оператор, который работает на мощностях Tele2. Виртуальный – потому что нет своего оборудования, базовых станций; также подобные проекты называют MVNO-операторами. Проект стартовал в России четыре месяца назад. На сегодняшний день компания предлагает абонентам два пакетных тарифа (225 и 375 рублей в месяц). Также клиенты, объединившись в группу «Мои люди», могут получить скидку до 25 процентов.

Пока что подключиться к Eagle Mobile можно только в Москве и Московской области, российскую географию проекта тоже планируется расширять. В 2021 году оператор планирует начать работу в 15 российских регионах, а к 2023-му расширить базу абонентов до 2 миллионов человек. Операционной деятельностью проекта Eagle Mobile управляет специализированная компания «ТВЕ-Телеком».

– Развитие проекта в странах СНГ было заложено изначально, – рассказал «Октагону» исполнительный директор «ТВЕ-Телеком» Михаил Лехтман. – Точных сроков по выходу пока нет. Мы изучаем рынки, обсуждаем с партнёрами возможные точки входа и выстраиваем видение по продукту как раз для того, чтобы быть конкурентными. Мы хотим дать возможность поклонникам Хабиба стать частью большой семьи. Так сказать, Eagle Family.

В Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Таджикистане, согласно сообщениям местных СМИ, Хабиб Нурмагомедов пользуется широкой популярностью. Например, в Кыргызстане в 2018 году на встречу со спортсменом пришло около 10 тысяч болельщиков. Очевидно, что и среди подписчиков бойца в Instagram и «ВКонтакте» есть немало жителей стран СНГ. В октябре 2020 года Хабиб даже стал самым популярным человеком в русскоязычном Instagram, опередив известную певицу Ольгу Бузову по числу подписчиков. Тогда в этой соцсети у Нурмагомедова было 22,1 миллиона подписчиков, сейчас – 27,8 миллиона.

– Eagle Mobile – нишевое предложение, для группы абонентов. MVNO-операторы большого распространения в России не получили, а в странах, на которые намерен выйти Eagle Mobile, бизнес-модель MVNO практически не используется. В целом рынки мобильной связи этих стран тоже высококонкурентны и насыщены услугами мобильной связи. Успех будет зависеть от выбора партнёра-оператора на этих рынках и условий, которые он предложит, – считает аналитик агентства IKS-Consulting Максим Савватин.

Среди указанных стран Узбекистан – самый перспективный по объёму рынка: здесь проживает почти 34 миллиона человек (в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане – 19 миллионов, 9 миллионов и 6 миллионов соответственно).

На этих рынках нет игроков с долей более 50 процентов. Наиболее вероятный первый внешний рынок Eagle Mobile – Казахстан, здесь уже работает его партнёр Tele2 (в виде совместного предприятия Tele2/Altel). Впрочем, добиться успеха на рынках стран Средней Азии у российских операторов получается не всегда. Например, МТС в своё время ушёл из Узбекистана и приостановил оказание услуг связи в Туркменистане.

«ТВЕ-Телеком» занимается разработкой и запуском виртуальных операторов под ключ (в портфолио значатся «ВТБ Мобайл», «ТТК Мобайл» и Virgin Connect). Крупнейший бенефициар «ТВЕ-Телеком» с долей 42,5 процента – Мария Горькова; в ряде проектов она является бизнес-партнёром сына министра внутренних дел РФ Александра Колокольцева. Выручка «ТВЕ-Телеком» за 2019 год составила 73,2 млн рублей, при этом чистый убыток – 58,4 млн рублей.

Источник: Кабар