Исторический музей планируют открыть ко Дню независимости КР

Исторический музей планируется открыть ко Дню независимости.
Об этом агентству «Кабар» сообщил министр культуры информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев.
По его словам, сейчас идут подготовительные работы по открытию этого культурного объекта. «Пока точную дату сказать трудно, но планируем к 30-летию Дня независимости КР», - сказал он.
Напомним, исторический музей был закрыт на реконструкцию в 2016 году. Реконструкцию завершили в 2018 году. Однако Генеральной прокуратурой было заведено уголовное дело по факту коррупции и завышению цен при выполнении работ. По этому уголовному делу проходил даже бывший премьер-министр Сапар Исаков. Сообщалось, что Кыргызстан должен немецкой компании более 200 тыс. евро за разработку программного обеспечения и открытие музея с тех пор откладывается.
Источник: Кабар
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