Узбекистан и Кыргызстан открывают дорогу, соединяющую Риштанский и Сохский районы

Для этого все контрольно-пропускные пункты в данном направлении приведены в полную готовность.

Узбекистан и Кыргызстан с 1 апреля открывают дорогу, соединяющую Риштанский район в основной части Узбекистана с Сохским районом, говорится в сообщении агентства УзА.

Для этого все контрольно-пропускные пункты в данном направлении приведены в полную готовность.

Сохский район является анклавом, полностью окруженным территорией Кыргызстана. Несомненно, открытие этой дороги создаст большие удобства для жителей Сохского района.

Здесь погранично-таможенный пост, который является наиболее удобной дорогой для жителей района, был закрыт несколько лет назад, и сохцам приходилось тратить много часов, чтобы добраться до областного центра. Теперь все эти неудобства будут устранены, а до Соха можно будет добраться самой короткой дорогой.

Источник: Кабар