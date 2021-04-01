ГКНБ: Марат Аманкулов частично возместил ущерб в размере 50 млн. сомов

Экс-депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов частично возместил ущерб в размере 50 млн. сомов.
Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности ГКНБ КР.
Уточняется, что в рамках досудебного производства, зарегистрированного по признакам состава преступления, предусмотренного ст.323 (Незаконное обогащение) УК КР, экс-депутатом ЖК Аманкуловым возмещена сумма ущерба в размере 50 млн. сомов с внесением на депозитный счет ГКНБ КР, при этом оставшаяся часть ущерба будет внесена поэтапно, после точного установления суммы ущерба.
Напоминаем, что Аманкулов подозревается в незаконном обогащении в период работы на выборных должностях, а также неуплаты соответствующих налоговых платежей. Установлено, что близкими родственниками Аманкулова и аффилированными лицами приобретено дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышают их официальные доходы.
С целью сокрытия признаков преступно нажитого движимого и недвижимого имущества, регистрация активов производилась на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющие официально подтверждаемые доходы.
Также установлены факты легализации имущества путем оформления кредитного займа в банковских учреждениях с целью приобретения активов, фактически находящихся в его собственности или близких родственников.
Предполагается, что Аманкулов значительно увеличил активы, используя свое политическое влияние и занимаемую должность в Бишкекском городском кенеше и ЖК в период с 2008 по 2020 годы.
Источник: Кабар
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