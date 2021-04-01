Рысгуль Акимжанова, предприниматель: «Сетевой маркетинг – беда для кыргызов»

Эти певцы, музыканты, известные люди пропагандируют аферу, готовы продать своих родителей за деньги, бессовестные!
— Сетевой маркетинг (пирамида) – беда для кыргызов! Лично к людям у меня вопросов нет, пускай делают что хотят… Но кто будет требовать ответственности от «звезд», которые поддерживают их, распространяют, вскружив народу голову? Публичным людям следовало бы знать свое место в обществе, свою роль, ответственность, задумываться о том, что они делают… Эти певцы, музыканты, известные люди пропагандируют аферу, готовы продать своих родителей за деньги, бессовестные! Как моральная ответственность перед народом, совесть позволяет им спокойно спать?
Сетевая пирамида – афера! Занимающиеся этим – аферисты! Опомнитесь!
Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 6
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