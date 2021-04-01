Бакыт Бакетаев, политолог: «Генералы – это лишняя нагрузка на бюджет, никакой пользы от них нет»

Если сопоставлять численность населения, площадь территории России с количеством генералов, то мы обгоняем их по этому показателю.

— Есть важные обстоятельства, способствующие повышению по воинской службе. Упаси Господи, но если нет военного положения или вооруженного вторжения, то откуда у нас появилось столько генералов? Чем мы оправдываем такой быстрый рост числа генералов? Если сопоставлять численность населения, площадь территории России с количеством генералов, то мы обгоняем их по этому показателю. Когда генералы уходят в отставку, то им начисляется высокая пенсия. Больше 100 тысяч сомов. Это лишняя нагрузка на бюджет. Прежде чем раздавать чины направо и налево, нужно подумать, за какие заслуги присуждают, какими будут расходы бюджета в итоге.

Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 6