В Жогорку Кенеше появились новые депутаты

По их данным, удостоверение депутатов ЖК получили Равшан Рысбаев и Мейкинбек Абдалиев.
Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
По их данным, удостоверение депутатов ЖК получили Равшан Рысбаев и Мейкинбек Абдалиев. Отметим, Равшан Рыспаев занимал должность заместителя министра чрезвычайных ситуаций КР.
Они пришли вместо депутатов Марата Аманкулова, который сдал мандат и Мирлана Бакирова, который был назначен главой Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ).
Источник: Кабар
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