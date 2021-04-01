В Жогорку Кенеше появились новые депутаты

По их данным, удостоверение депутатов ЖК получили Равшан Рысбаев и Мейкинбек Абдалиев.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

По их данным, удостоверение депутатов ЖК получили Равшан Рысбаев и Мейкинбек Абдалиев. Отметим, Равшан Рыспаев занимал должность заместителя министра чрезвычайных ситуаций КР.

Они пришли вместо депутатов Марата Аманкулова, который сдал мандат и Мирлана Бакирова, который был назначен главой Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ).

Источник: Кабар