В Кыргызстане от COVID-19 привились 304 человека

В Кыргызстане всего вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 304 человека.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе Минздрава. По ее данным, всего за сутки привились 112 человек.
Всего в Бишкеке привились 127 человек, в Оше – 123, в Чуйской области – 54.
Напомним, на первом этапе вакцинации китайской вакциной «SinoPharm» будут привиты 75 тыс. человек.
В Бишкеке развернуты 5 прививочных пунктов на базе четырех Объединённых центров семейной медицины и ЦСМ №7.
В Чуйской области будет развернуто 2 пункта - в ЦСМ Сокулукского и Ысык-Атинского районов.
Также в Оше будет развернуто 2 пункта на базе двух филиалов ЦСМ - №8 и №10.
Отмечалось, что на первом этапе будут привиты медики реанимационных отделений, инфекционных больниц, скорой помощи, эпидемиологи, работающие в очагах. Также будут охвачены учителя, сотрудники Погранслужбы, Таможни, МВД.
Источник: Кабар
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