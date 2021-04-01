В Кыргызстане от COVID-19 привились 304 человека

В Кыргызстане всего вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 304 человека.

Об этом агентству сообщили в пресс-службе Минздрава. По ее данным, всего за сутки привились 112 человек.

Всего в Бишкеке привились 127 человек, в Оше – 123, в Чуйской области – 54.

Напомним, на первом этапе вакцинации китайской вакциной «SinoPharm» будут привиты 75 тыс. человек.

В Бишкеке развернуты 5 прививочных пунктов на базе четырех Объединённых центров семейной медицины и ЦСМ №7.

В Чуйской области будет развернуто 2 пункта - в ЦСМ Сокулукского и Ысык-Атинского районов.

Также в Оше будет развернуто 2 пункта на базе двух филиалов ЦСМ - №8 и №10.

Отмечалось, что на первом этапе будут привиты медики реанимационных отделений, инфекционных больниц, скорой помощи, эпидемиологи, работающие в очагах. Также будут охвачены учителя, сотрудники Погранслужбы, Таможни, МВД.

Источник: Кабар