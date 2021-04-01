Феликс Кулов, экс-депутат: «Нужно стараться не девальвировать воинские звания»

По закону и по логике те кто носит погоны, их служба должна регулироваться воинскими уставами: дисциплинарным, строевым, внутренней службы...

— Прочитал на сайте одного из информагенств, статью под названием «Свадебные генералы». После последних присвоений генеральских званий появилось немало язвительных публикаций на эту тему.

Воздерживался обсуждать, но в связи с тем, что в данном вопросе проявляется порой некоторое недопонимание, решил высказать свое мнение.

Вначале о воинских и специальных званиях.

Воинские звания присваиваются военнослужащим Минобороны и ГКНБ. Остальным — спецзвания. Причем и те и другие носят погоны, что вносит некоторую путаницу для гражданской публики. Да и не только для гражданских, но иногда и я не могу понять к какому ведомству относится тот или иной служака в форме.

Помню встретил знакомого в форме то ли генерала армии, то ли маршала. Оказался руководитель комитета по охране природы.

На полном серьезе многие утверждают, и кстати, такого же мнения и юристы из аппаратов президента и правительства, что чин госсоветника 3, 2 и 1 классов соответствуют званиям генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника.

Поэтому когда гражданский человек, имеющий чин госсоветника, например 3 класса, с назначением на генеральскую должность, получает звание генерала-майора, то это вызывает самое малое смех у тех, кто начинал службу с низов.

В качестве примера хочу привести российскую практику. Когда Сергей Иванов, будучи генералом-полковником ФСБ, был назначен министром обороны РФ, то он стал гражданским министром, без ношения формы, хотя сотрудники этой службы имеют воинские звания. И это правильно. Если бы ему присвоили следующее звание генерала армии, то вполне понятно как на это отреагировали бы армейские товарищи.

В советское время при направлении из других органов на службу в МВД (в частности, из прокуратуры) никогда чин госсоветника не приравнивался к генеральскому званию. Все госсоветники получали тогда при назначении самое многое звания полковников.

С обретением независимости работники многих организаций стали носить погоны. Раньше во времена СССР они носили знаки различия, которые крепились к петлицам кителей, но не погоны.

По закону и по логике те кто носит погоны, их служба должна регулироваться воинскими уставами: дисциплинарным, строевым, внутренней службы...

Но на практике этого нет. Поэтому пора бы вернуться к тому что было раньше и не девальвировать воинские и специальные звания.

Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 6