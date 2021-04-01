Алмазбек Акматалиев, политолог: «Европейцы доверяют только российской вакцине»

В Центральной Азии он живет со своей семьей более 10 лет.
— Недавно я беседовал со старым знакомым, уроженцем Европы. В Центральной Азии он живет со своей семьей более 10 лет. На вопрос о вакцине он сказал, что доверяет российской вакцине «Спутник V». Потому что история российской науки охватывает более 10 лет, они проводили успешные исследования в этом направлении. Кроме того, Россия отправила в Европу полную документацию о результатах тестирования своей вакцины. Кроме того, запатентованная вакцина «Спутник V» уже производится в одной из передовых стран Европы.
Он сказал, что вместе со своей семьей ждет, когда в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане начнут прививать вакциной «Спутник V». Если подумать, есть смысл в его словах.
Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 6
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