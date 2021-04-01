Депутат ЖК Марат Аманкулов, подозреваемый в незаконном обогащении, сдал мандат

ЦИК на своем заседании сегодня, 1 апреля, досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Марата Аманкулова от парламентской фракции «Социал-демократическая партия Кыргызстана».
Аманкулов добровольно сложил полномочия.
Напомним, ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных преступлений в органах государственной власти выявлены факты незаконного обогащения со стороны представителя законодательной ветви власти - депутата Жогорку Кенеша А.М.А. (Марат Аманкулов, фракция СДПК).
Установлено, что А.М.А. за период своей политической деятельности нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышает его официальные доходы.
При этом с целью сокрытия своих теневых активов он оформлял их на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтверждаемые доходы. В частности, установлены торгово-развлекательный комплекс, 14 земельных участков, расположенных на территории г.Бишкек и Иссык-Кульской области, 3 офисных и 4 нежилых помещений, 5 квартир, коттедж в ЦО «Каприз», 3 особняка, а также 5 автомашин представительского класса. Общая среднерыночная стоимость упомянутых активов составляет более 1,5 млрд сомов.
В целях придания законности происхождения вышеуказанным активам А.М.А. перед их приобретением оформлял в финансово-кредитных учреждениях соответствующие кредиты.
Предполагается, что А.М.А. значительно увеличил свои активы путем использования своего политического влияния в Бишкекском городском Кенеше и Жогорку Кенеше в период с 2008 по 2020 годы.
В настоящее время устанавливаются другие активы А.М.А., а также круг лиц, имеющих причастность к легализации средств, добытых преступным путем.
Источник: Кабар
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