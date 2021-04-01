Образован Совет по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте

Образовать Совет по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при Президенте Кыргызской Республики», сообщили в аппарате президента КР.

Так, в целях совершенствования судебной и правоохранительной деятельности постановляется:

Образовать Совет по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте Кыргызской Республики.

Руководителю аппарата президента Кыргызской Республики:

– в недельный срок образовать экспертную рабочую группу по проведению анализа применения Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики «О пробации», «Об основах амнистии и порядке ее применения», «О медиации», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» и выработке соответствующих предложений для Совета;

– в месячный срок образовать другие экспертные рабочие группы по направлениям деятельности Совета.

Совету подготовить и внести на рассмотрение проекты стратегий по совершенствованию нормативных правовых актов, касающихся судебной и правоохранительной деятельности, исполнительного производства и уголовно-исполнительной системы включительно.

Необходимо отметить, что Совет будет являться совещательным и консультативным органом, созданным в целях подготовки предложений по основным направлениям названной деятельности, обеспечения согласованных действий всех государственных органов по данным направлениям, включая проработку проектов нормативных правовых актов.

При Совете образуются экспертные рабочие группы по подготовке соответствующих предложений.

Указом признаются утратившими силу некоторые акты президента Кыргызской Республики и соответственно упраздняется ранее действующий Совет по судебной реформе при Главе государства.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Состав Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте Кыргызской Республики:

- Жапаров Садыр Нургожоевич – президент Кыргызской Республики, председатель Совета;

члены Совета:

- Зулушев Курманкул Токторалыевич – генеральный прокурор Кыргызской Республики;

- Бакирова Нургуль Жакыповна – исполняющая обязанности председателя Верховного суда Кыргызской Республики (по согласованию);

- Садырова Чинара Идрисовна – председатель Совета судей Кыргызской Республики (по согласованию);

- Кармышаков Улукбек Тойчуевич – вице-премьер-министр – министр экономики и финансов Кыргызской Республики;

- Керезбеков Канат Керезбекович – председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

- Никитенко Наталья Владимировна – председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

- Токтошев Эмиль Токтакунович – председатель Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

- Ниязбеков Улан Омоканович – министр внутренних дел Кыргызской Республики;

- Чынбаева Асель Рыспековна – министр юстиции Кыргызской Республики;

- Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич – председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

- Сатыев Медербек Асанбекович – первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики;

- Базарбеков Замирбек Курамаевич – заведующий отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, секретарь Совета;

- Райымкулов Билим Сардалбекович – председатель Совета Адвокатуры Кыргызской Республики (по согласованию);

- Арабаев Автандил Анисович – профессор кафедры гражданского права и адвокатуры Джалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова, доктор юридических наук (по согласованию);

- Жакупова Чолпон Идиновна – директор правовой клиники «Адилет» (по согласованию).