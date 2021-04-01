Фонд Чыныбая Турсунбекова объявляет конкурс

Фонд умершего депутата Чыныбая Турсунбекова объявляет поэтический конкурс «Жаш толкун» среди молодых поэтов.
Призовой фонд составляет 200 000 сомов
Фонд умершего депутата Чыныбая Турсунбекова объявляет поэтический конкурс «Жаш толкун» среди молодых поэтов.
Конкурс организован совместно с Национальным союзом писателей Кыргызстана.
Отмечается, что в конкурсе могут участвовать поэты от 18 до 35 лет.
Призовой фонд составляет 200 000 сомов:
гран-при - 100 000 сомов;
первое место - 50 000 сомов;
второе место - 30 000 сомов;
третье место - 20 000 сомов.
Указывается, что подробную информацию о конкурсе можно почитать на сайте Союза писателей.
Источник: vesti.kg
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