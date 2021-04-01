Текст нового Основного закона будет обнародован в газете

Непонятно, какую цель тем самым преследует ЦИК.

11 апреля во время выборов в местные кенеши и референдума по новому проекту Основного закона будет обнародована специальная газета с текстом проекта Конституции. Текст будет обнародован на государственном и официальном языках, тиражом в 1 млн 100 тысяч экземпляров.

Непонятно, какую цель тем самым преследует ЦИК. Если бы такую газету опубликовали после завершения работы Конституционного совещания, у народа и общественности было бы время ознакомиться с новым проектом Конституции. А печатать текст в день референдума – все равно что выбросить бюджетные средства на ветер…

Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 3