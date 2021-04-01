Садыр Жапаров назвал ряд факторов по укреплению тюркского интеграционного процесса

Глава государства перечислил ряд факторов, которые укрепляют тюркский интеграционный процесс и придают ему новый импульс.

«Кыргызстан полностью поддерживает переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Организацию тюркских государств», — подчеркнул президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров накануне в ходе неформальной встречи лидеров ССТГ, проходящей в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Глава государства перечислил ряд факторов, которые укрепляют тюркский интеграционный процесс и придают ему новый импульс.

Во-первых, как отметил Садыр Жапаров, многогранная деятельность Тюркского совета, его место и авторитет на международной арене требуют формального преобразования Совета в Организацию тюркских государств, считая, что это положительно скажется на укреплении ее позиций на международной арене и будет стимулировать расширение сферы деятельности.

Во вторую очередь он подчеркнул, что после завершения преобразования Совета в Организацию тюркоязычных государств интерес других стран возрастет и количество желающих присоединиться к Организации или получить статус наблюдателя увеличится. Вместе с тем президент предложил подтвердить или определить роль Венгрии, которая вносит большой вклад в работу Совета.

Также как ранее отмечал Садыр Жапаров, Кыргызстан поддерживает идею создания Тюркского инвестиционного фонда и одним из основных направлений сотрудничества считает транспортный сектор.

«Наряду с укреплением транспортного и коммуникационного сотрудничества между тюркскими государствами нам необходимо разработать меры, направленные на активизацию торгового процесса», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул необходимость использования всего потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора, так называемого «Срединного коридора», который имеет статус самого безопасного и кратчайшего торгового пути между Европой и Азией.

«Большое значение для Кыргызской Республики имеет реализация проекта строительства новых железных дорог на территории Тюркского совета, в том числе реализация нового железнодорожного проекта, соединяющего Кыргызстан с Узбекистаном с одной стороны, и Китаем с другой», — отметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул важность развития туристической отрасли, которую должен поддержать Тюркский мир. По словам президента, модернизация туристической среды, создание туристической карты тюркского мира и ее распространение принесут пользу всем странам-участницам ССТГ.

«Тюркский мир — это, прежде всего, тюркская цивилизация, поэтому мы рассматриваем туризм как один из способов показать исторические и архитектурные памятники, природу, традиции и культуру тюркской цивилизации, сыгравшей особую роль в мировой истории», — отметил Садыр Жапаров.

Глава государства сказал о важности укрепления культурных и гуманитарных связей тюркского мира и выразил свою поддержку работе таких организаций сотрудничества как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская Академия, играющих особую роль в возрождении культурной интеграции тюркского мира и распространении общих тюркских ценностей.

«Сила в нашем духе, в нашей богатой культуре и историческом наследии», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства добавил, что инициатива Кыргызстана об организации Всемирных игр кочевников и их успешное проведение в Кыргызстане в 2014, 2016 и 2018 годах было встречено международным сообществом с большим интересом.

Президент напомнил, что в ближайшее время Турция планируют провести Четвертые Всемирные игры кочевников, которые стали глобальным брендом не только в тюркском мире, и выразил надежду, что сложившаяся ситуация позволит провести Игры на самом высоком уровне.

Источник: Элгезит