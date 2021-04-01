Василий Дашков освобожден от должности главы «Кыргыз темир жолу»

Генеральный директор Национальной компании «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

Уточняется, что он покинул пост в соответствии с распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова №256 от 25 марта 2021 года.

Напомним, Василий Дашков был назначен на должность генерального директора «Кыргыз темир жолу» в апреле прошлого года.

Источник: Элгезит